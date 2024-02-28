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ЛНР и Татарстан 28 февраля 2024 13:23

Евгений Варакин курирует подключение тепла в жилой сектор Лисичанска

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В Лисичанске продолжает работу оперативный штаб по восстановлению аварийных участков на теплосети. С момента его создания, с 16 февраля, к отоплению уже подключено 30 многоэтажных домов.

Сейчас подрядные организации ведут замену участка теплопровода, что позволит подать тепло еще в пять лисичанских высоток.

Ход работ контролирует вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, который в ежедневном режиме проводит выездные совещания на восстановительных объектах.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее мы сообщали о том, что к выполнению задач определенных оперативным штабом привлечены специалисты татарстанского предприятия «Евро-Тех».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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