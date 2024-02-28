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Евгений Варакин курирует подключение тепла в жилой сектор Лисичанска
В Лисичанске продолжает работу оперативный штаб по восстановлению аварийных участков на теплосети. С момента его создания, с 16 февраля, к отоплению уже подключено 30 многоэтажных домов.
Сейчас подрядные организации ведут замену участка теплопровода, что позволит подать тепло еще в пять лисичанских высоток.
Ход работ контролирует вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, который в ежедневном режиме проводит выездные совещания на восстановительных объектах.
Ранее мы сообщали о том, что к выполнению задач определенных оперативным штабом привлечены специалисты татарстанского предприятия «Евро-Тех».
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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