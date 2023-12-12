В три раза меньше норматива: в Татарстане наблюдается дефицит киосков по продаже прессы

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Татарстане катастрофически не хватает киосков и павильонов по продаже прессы. На всю республику их всего 168, большинство из них в Казани. Об этом сообщила журналистам президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ Венера Якупова перед круглым столом по вопросам развития инфраструктуры киосков и павильонов розничной торговли печатной продукцией.

«Печатную отрасль в республике нужно не просто сохранить, ее нужно развивать. Наши граждане любят читать газеты и журналы, но данная услуга по ряду причин стала недоступной в последние годы. Татарстан в рейтинге среди 85 российских регионов занимает 63-е место. У нас один киоск печати приходится на 23 тыс граждан. По нормативам у нас должно работать 600 киосков, а у нас их 168», — сказала она.

Круглый стол открылся в здании Торгово-промышленной палаты РТ в Казани при участии руководства Союза предприятий печатной индустрии, а также ведущих распространителей прессы в субъектах страны. О своем опыте рассказали представители органов исполнительной и муниципальной власти Татарстана, Москвы, Воронежа, Липецка.

По данным участников встречи, сейчас фактическое количество киосков, павильонов и других нестационарных объектов по продаже прессы в Татарстане меньше нормативного в три раза. В целом такая проблема стоит остро для всей страны – за год в России закрылось более тысячи киосков по продаже прессы.