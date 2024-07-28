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Происшествия 28 июля 2024 20:42

В трехэтажном доме в Арске на пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал мужчина

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На улице Мостовая, дом 5 произошло возгорание в двухкомнатной квартире на втором этаже в Арске. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят старые вещи в гостиной на площади около 5 квадратных метров, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из задымленного помещения эвакуировали мужчину. Для его спасения использовали специальную маску, подключенную к дыхательному аппарату на сжатом воздухе. Пострадавшего вывели по лестнице и передали бригаде скорой помощи. С подозрением на отравление продуктами горения мужчину доставили в Арскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретами.

#пожар
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