В трех забегах Лиги Марафонов БРИКС примут участие более 1 800 человек

Более 1 800 бегунов зарегистрировались для участия в трех марафонах Лиги марафонов БРИКС в 2025 году, сообщает ТАСС.

15 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании Лиги марафонов БРИКС. В нее вошли Казанский и Московский марафоны, а также марафон «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

На 2025 год зарегистрировано около 3 400 участников для двух из трех марафонов, а для всех трех – более 1 800 бегунов.

В 2024 году на Казанский марафон зарегистрировались 28 тыс. человек, на «Белые ночи» – около 17 тыс., а на Московский марафон - около 38 тыс. В Казани участвовали спортсмены из 17 стран, в Санкт-Петербурге – из 24, а в Москве - из 40.

Казанский марафон пройдет с 3 по 4 мая 2025 года, «Белые ночи» – 5 июля, а Московский марафон – с 20 по 21 сентября.