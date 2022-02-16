news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
16 февраля 2022  11:19

В трех школах Татарстана после проверок устранили нарушения в организации питания

news_top_970_100
В трех школах Татарстана после проверок устранили нарушения в организации питания

В трех школах Новошешминского района Татарстана устранили нарушения в организации питания после того, как прокуратура проверила муниципалитет на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Как пишет издание «Шешминская новь» со ссылкой на начальника отдела образования района Анну Бутину, на данный момент все замечания устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«К сожалению, не все образовательные учреждения соблюдают нормы: вместо посуды из нержавеющей стали используется алюминиевая, разделочный инвентарь хранится вместе, не соблюдается температурный режим при хранении суточной пробы», — прокомментировала ситуацию начальник отдела образования.

Фото: газета «Шешминская новь».

#новошешминский район рт #питание в школах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное