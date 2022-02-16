В трех школах Татарстана после проверок устранили нарушения в организации питания

В трех школах Новошешминского района Татарстана устранили нарушения в организации питания после того, как прокуратура проверила муниципалитет на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как пишет издание «Шешминская новь» со ссылкой на начальника отдела образования района Анну Бутину, на данный момент все замечания устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«К сожалению, не все образовательные учреждения соблюдают нормы: вместо посуды из нержавеющей стали используется алюминиевая, разделочный инвентарь хранится вместе, не соблюдается температурный режим при хранении суточной пробы», — прокомментировала ситуацию начальник отдела образования.