В трех школах Нижнекамска появились обучающие стенды о нефтехимии

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Познавательно-развлекательные стенды установили в трех нижнекамских школах. Они дают полную информацию о нефтегазохимии, с их помощью школьники в легкой и доступной форме могут узнать о тонкостях профессии нефтехимика.

Интерактивные зоны предназначены для проведения уроков, знакомства с предприятием и выпускаемой продукцией. Стенды установили в школах-партнерах компании — лицеях №35, 36 и 37. Эти учебные заведения являются участниками корпоративных образовательных и профориентационных программ СИБУРа, здесь открыты профильные классы.

«СИБУР всегда открыт для совместной образовательной деятельности и профориентационной работы. И мы всегда говорим, что между компанией и школой существует „химия“, которая объединяет нас. Это на самом деле так, и поэтому сейчас не только СИБУР-классы знают о компании, теперь у всех учащихся есть возможность интерактивно познакомиться с процессом производства, с образцами выпускаемой продукции компании, например, потрогать каучук. Можно почитать предлагаемые книги про вторичную переработку пластика, поэтому для нас это такая полезная бренд-зона, которая приносит ощутимую пользу в качестве обучающего дополнительного материала», — рассказала директор лицея №35 Чулпан Хужанбердиева.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На стендах размещены игровые активности «Колесо фортуны», «Карьерные цветовые треки», «Пятнашки», «Книжная полка». Например, «Колесо фортуны» рассказывает, что можно сделать уже сейчас, чтобы в будущем стать сотрудником СИБУРа. Цветные кубики позволяют увидеть карьерные треки компании и выбрать будущую профессию. Еще один интересный момент — книжная полка, где разместили специальную литературу. В частности, книга «Новая жизнь старых вещей» рассказывает об осознанном и бережном отношении к вещам в эпоху одноразового потребления.

«Я узнал, что из каучука делают много полезных вещей, которые мы в жизни используем, и то, что его производят на „Нижнекамскнефтехиме“ и на других предприятиях СИБУРа. Еще я посмотрел интересные книжки про переработку пластика и узнал, как можно стать нефтехимиком», — заметил ученик лицея №35 Константин Тихонов.

Размещение наглядного материала в нижнекамских школах-партнерах — это совместный проект Корпоративного университета СИБУРа, корпоративных и HR коммуникаций, а также программы по подготовке специалистов и развитию бренда работодателя.

«Взаимодействуя с элементами стенда в игровом формате, школьники узнают о тонкостях профессии, необходимых знаниях и людях, работающих в нефтегазохимии. У них формируется эффект причастности к компании. Это такой трансформационный опыт, когда ученики при помощи интерактивных элементов погружаются в специфику нашей компании и производства, примеряют на себя роль сотрудников компании», — пояснила менеджер программ Корпоративный университет СИБУР Наталья Черных.