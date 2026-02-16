В трех республиках ПФО за год пресекли более 1300 экологических правонарушений

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора подвело итоги работы по пресечению экологических правонарушений в 2025 году. Контроль осуществлялся на территории Чувашской Республики, Республики Татарстан и Республики Марий Эл.

Как сообщили в управлении, в течение года велась системная работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды. По итогам отчетного периода вынесено свыше 1,3 тыс. постановлений о привлечении к ответственности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 41 млн рублей.

Инспекторы также выявили ряд серьезных нарушений, которые нанесли значительный ущерб природной среде трех регионов. В частности, зафиксирован факт незаконного пользования недрами без необходимых согласований и разрешительной документации. По оценке ведомства, ущерб государственным природным ресурсам в этом случае составил более 899,5 млн рублей.

В управлении подчеркнули, что намерены продолжить усиленный контроль за соблюдением природоохранного законодательства и принимать все предусмотренные законом меры в отношении нарушителей.