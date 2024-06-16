В трех регионах России подешевели новостройки, но не значительно

«Квадрат» на «первичке» в России за месяц в среднем подешевел до 132,1 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

По словам опрошенных экспертов, к ценовой турбулентности на рынке новостроек привела неизвестность по дальнейшей судьбе льготных ипотек. В итоге застройщики стали предлагать покупателям квартиры со скидкой. На текущий момент ситуация с ценами на первичном рынке крайне нестабильная, утверждают аналитики.

Согласно статистике, за прошлый месяц средняя стоимость кв. м. в российских новостройках понизилась на 0,5%. Однако, если смотреть данные по итогам 12 месяцев, то цены все равно выросли на 10,3%.

В больших городах сильнее всего подешевели новые дома в Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,6%), Челябинске (–0,5%). При этом в Самаре, Волгограде и Красноярске цены «замерли» (+0%). Продолжают «вопреки всему» дорожать квартиры в Москве (+3,7%), Краснодаре (+4,7%) и Санкт-Петербурге (+2,9%).

Эксперты отметили, что чаще всего цены снижаются в небольших городах, а также в городах-миллионниках с самым доступным по цене жильем. При этом обвала цен ждать не стоит. Даже если льготную ипотеку отменят, то застройщикам придется запускать дополнительные механизмы стимулирования сбыта, чтобы временно сдержать цены, отметили спикеры.