В трех регионах РФ начнут использовать систему распознавания силуэтов

В Московской области и еще двух регионах России внедрят платформу видеоаналитики с возможностью распознавания силуэтов нейросетями, разработанную партнером госкорпорации «Ростех» — компанией NtechLab. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами (их названия не раскрываются) о внедрении системы распознавания силуэтов, которая позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий», — отмечает издание.

Разработчики отмечают, что главная цель проекта — это отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. Специализированное ПО сможет посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения по городу. Систему используют на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, на остановках, в больницах и поликлиниках.

Данные о силуэтах в видеопотоке камер наблюдения сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц. Затем они удаляются спустя установленное время. Программа поможет понять, какие общественные объекты были наиболее перегружены.