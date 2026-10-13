В трех районах Татарстана заметили ондатру, канюка и косулю с детенышами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам во время патрулирования особо охраняемых природных территорий заметили диких животных и птиц в трех районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заказнике «Чистые луга» специалисты засняли ондатру. Этот околоводный зверек живет семьями в хатках или норах на берегах водоемов. Ондатра способна находиться под водой 15–20 минут и одинаково ловко плавать как вперед, так и назад. Вход в ее жилище всегда расположен под водой, что помогает защищаться от наземных хищников.

В заказнике «Балтасинский» сотрудники встретили канюка – хищную птицу, которая предпочитает мозаичные ландшафты. Она охотится на открытых пространствах, подолгу парит в воздухе или поджидает добычу в засаде. В рацион канюка входят грызуны, мелкие птицы, рептилии, амфибии и крупные насекомые. Кроме того, эта птица умеет прикрываться жесткими маховыми перьями от укусов ядовитых змей и наносить им удары когтями.

Во время патрулирования заказника «Спасский» специалисты засняли самку косули с тремя детенышами, переплывающую Волгу. Для копытных преодоление крупных рек требует значительных усилий, особенно если рядом находятся детеныши.

Наблюдения за дикими животными помогают специалистам по охране биоресурсов изучать особенности их перемещения и учитывать потребности при планировании природоохранных мероприятий, а также соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие».

В Госкомитете РТ по биоресурсам призвали беречь природу, чтобы и дальше наблюдать за ее обитателями и открывать для себя интересные особенности их жизни.