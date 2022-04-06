В трех районах Татарстана впервые было зарегистрировано разводов больше, чем браков

В Агрызском, Заинском и Сармановском районах Татарстана впервые было зарегистрировано разводов больше, чем браков. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на круглом столе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт – Милосердие» и женщин-депутатов Казгордумы «Омет – Надежда».

«Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан имеет достаточно стабильный показатель по соотношению числа разводов на количество браков. Но в ряде районов республики по итогам минувшего года есть достаточно тревожная картина, которая демонстрирует, что разводов впервые было зарегистрировано больше, чем браков», – рассказала докладчик.

Нигматуллина также заявила о «тревожной тенденции», которая сохраняется на протяжении нескольких лет, когда почти 80% расторжений браков органы ЗАГС регистрируют на основании решений судов.

«За первый квартал 2022 года эта цифра превысила уже 80%. А в нескольких районах, например, Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Спасском, Черемшанском – 100% разводов осуществляются на основании решений судов. В таких условиях примирительные процедуры силами ЗАГС практически сведены к нулю», – отметила она.

Начальник Управления ЗАГС напомнила, что по Семейному кодексу России именно суд вправе принимать меры к примирению супругов. «Поэтому совершенствование механизма расторжения брака, снижение количества судебных решений, принимаемых также заочно, то есть без участия супругов, выступает одной из актуальных задач», – подчеркнула она.

В связи с этим докладчик предложила сформировать в муниципалитетах службы целевой медиации, специализирующиеся на профилактике семейного неблагополучия. По ее мнению, серьезную поддержку в этой работе могут оказать общественные организации, профильные социальные структуры, религиозные объединения.

«Возможно, назрела необходимость по разработке отдельной программы грантовой поддержки некоммерческих организаций, намеренных проявить себя именно в этой сфере. Мы готовы выступить оператором в масштабах всей республики и проводить соответствующую работу», – заключила Нигматуллина.