В трех районах Татарстана проверили ход ремонта объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Кукморском, Нижнекамском и Арском районах Татарстана представители партии «Единая Россия» ознакомились с ходом и результатами работ на объектах здравоохранения, инициированных в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В Кукморской центральной районной больнице завершается капитальный ремонт. Качество реконструкции оценил партийный десант под руководством главы района и секретаря местного отделения правящей партии Сергея Димитриева.

Заместитель главного врача по хозяйственной части Ильназ Каримов рассказал, что капремонт вышел на финальную стадию, выполнено уже 95% работ. Сейчас рабочие обновляют входную группу, предстоит утеплить фасад. Ожидается поступление оставшегося оборудования. При этом в здании уже созданы комфортные условия и для пациентов, и для медработников, заверил он.

«Отделение делится на шесть боксов, из них два — для маломобильных граждан. Одновременно здесь могут лечиться 18 человек. В здании также оборудованы приемная, кабинеты врача и старшей медсестры, процедурная, комната отдыха, раздевалка, пищеблок и другие помещения», — пояснил Каримов.

Строители консультировались с врачами и учитывали мнения местных жителей. «На входе в отделение установлен домофон, на выходе — сенсорная кнопка для открывания дверей. В коридорах, во всех боксах и умывальных помещениях появились бактерицидные лампы. Как внутри здания, так и снаружи работают системы видеонаблюдения. К каждому койко-месту подведен кислород, над кроватями разместили ночники», — перечислил заместитель главврача.

В боксах утеплили полы и установили бойлеры на 200 литров. В палатах, предназначенных для маломобильных пациентов, расширили дверные проемы и установили подлокотники.

«В больнице для пациентов появились кнопки вызова медперсонала, каждая комната оснащена окном передач. Установлены кровати с регулируемым наклоном изголовья и противопролежневыми матрасами. Также купили пять морозильных камер для хранения лекарств и продуктов», — добавил Ильназ Каримов.

Ремонт Кукморской ЦРБ стартовал в начале весны в рамках народной программы «Единой России».

В Нижнекамском районе местные партийцы посетили Шереметьевскую участковую больницу. Глава Шереметьевского сельского поселения и секретарь первичного отделения «Единой России» №27 Владислав Никишин проинспектировал ход ремонтных работ.

Близится к концу оформление фасада здания. Скоро откроется второй этаж, где разместится гериатрическое отделение на 20 коек. В помещения на первом этаже уже завозят необходимую мебель и оборудование. Тут будут проводиться амбулаторно-поликлинические приемы, а также появится дневной стационар. Первых пациентов здесь планируют принять до конца года.

Шереметьевская больница обслуживает 14 ФАПов и 28 населенных пунктов, где проживают 4706 человек. Пока в больнице идет ремонт, врачи ведут прием в других зданиях медицинских учреждений. Модернизация медучреждения организована по народной программе партии.

В свою очередь в деревне Средние Верези Арского района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Готовность объекта оценил партийный десант, в состав которого вошли руководитель исполкома района Ренат Гатиятов и глава Наласинского сельского поселения, депутат Арского районного Совета Ильфира Шакирова.

К обновлению ФАПа приступили в марте этого года. Строители поменяли окна и двери, выровняли и покрасили стены и потолок, установили новую сантехнику.

Здание пункта отвечает всем современным требованиям, подключены электроэнергия, водоснабжение. Тут можно пройти необходимые обследования: измерить рост, вес, уровень сахара и холестерина, давление, сделать электрокардиограмму, получить направление к узкому специалисту.

Ремонт ФАПа стал возможен благодаря народной программе «Единой России».