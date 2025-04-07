В трех районах Татарстана проверили ход капремонта соцобъектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В трех районах Татарстана, Нижнекамском, Ютазинском и Новошешминском, представители партии «Единая Россия» побывали на социальных объектах, на которых проводятся работы в рамках народной программы «ЕР». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В Нижнекамске партийцы посетили детский сад, школу и будущий центр «Движения первых». Глава Нижнекамского района и секретарь местного отделения партии Рамиль Муллин совершил объезд объектов образования.

В детском саду «Сказка» поселка Красный Ключ сотрудники компании-подрядчика завершили демонтажные работы и приступили к кровле. В дошкольном учреждении после капитального работа появятся кабинеты английского и татарского языков, а также кабинет психолога.

В «Доме первых» Рамиль Муллин уделил особое внимание созданию комфортных условий для молодежи. «Важно осовременить пространство и сделать его максимально привлекательным для наших ребят», – сказался он.

Ознакомился глава муниципалитета и с ходом реконструкции Простинской школы имени Никиты Кайманова. Работы стали возможны благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина. Помимо ремонта помещений, запланировано благоустройство территории, создание парка и современных спортивных площадок.

Завершающим пунктом объезда стала школа №11. В прошлом году отремонтировали часть учреждения образования, сейчас рабочие обновляют второе крыло.

«На каждом объекте особое внимание уделяю фасадным решениям. Важно, чтобы все здания гармонично сочетались друг с другом», – резюмировал Рамиль Муллин.

В Ютазинском районе депутат фракции «Единая Россия» в районном Совете и глава Дым-Тамакского сельского поселения Жалил Хуснутдинов посетил Яссы-Тугайский сельский дом культуры, где проводится капитальный ремонт.

Здесь за счет финансирования из районного бюджета обновят системы отопления, водоснабжения, водоотведения, установят новые окна и кровлю, утеплят и покрасят фасад здания. В клубе появится видеонаблюдение и система пожарной безопасности.

Сельский ДК, построенный в 1987 году, обслуживают 147 жителей деревни Яссы-Тугай. Здесь работают восемь клубных формирований, в том числе фольклорный коллектив «Җәүhәр», вокальный коллектив «Чишмэ», клубы пенсионеров, любителей цветоводства, декоративно-прикладного искусства, туристическое и спортивное направления. В Доме культуры проводятся праздники. Коллективы принимают участие во всех районных мероприятиях, являются неоднократными призерами различных конкурсов и фестивалей. ДК обслуживает и жителей соседних деревень Ак Юл и Тарлау.

В свою очередь глава Новошешминского района и секретарь местного отделения партии Вячеслав Козлов вместе с подрядчиками провел инспекцию ключевых объектов народной программы.

В селе Сульче Баш в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» завершен капремонт фельдшерско-акушерского пункта, на который республиканский бюджет выделил свыше 600 тыс. рублей, Подрядчиком выступило ООО «Камстрой». Руководитель муниципалитета ознакомился с условиями работы в обновленном ФАПе.

В селе Слобода Черемуховая началась подготовка площадки для строительства нового здания исполкома сельского поселения. Его возведение обойдется более чем в 9 млн рублей, подрядчиком стало ООО «Чишма Сервис». В перечень работ включено благоустройство территории.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт Новошешминской гимназии. Это одно из старейших учебных заведений в районе – в этом году ему исполняется 90 лет.

В 1927 году в Новошешминске стали строить новую начальную школу. Уже через год дети приступили к учебе, а через два – начальная школа стала школой колхозной молодежи. В 1931 году была сломана церковь в Слободке. На ее месте и из ее кирпичей возвели школу-десятилетку по проекту специалистов из Казани. Строительство началось в 1932-м, а ученики пошли сюда в 1933-м.

На капитальный ремонт 90-летнего здания выделено свыше 110 млн рублей. Работы проводит то же ООО «Чишма Сервис». Рабочим предстоит полностью обновить кровлю, фасад, отремонтировать внутренние помещения. Также для школы приобретут современный инвентарь и мебель. Открытие намечено на 1 августа текущего года. Сейчас строители трудятся, не мешая учебному процессу.