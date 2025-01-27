В трех районах Татарстана партдесант проверил объекты социнфраструктуры

В районах Татарстана продолжается работа партдесанта, в рамках которого активисты «Единой России» посещают объекты народной программы. Так, в Альметьевском районе продолжают модернизировать инфраструктуру сельских поселений, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Одно из определяющих направлений в части развития села – создание и модернизация социальных объектов. Для развития села в первую очередь необходимы комфортные условия для жизни и работы. Главная задача – создать на селе эти условия, нарастить потенциал сельских территорий и затормозить отток жителей в города. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы», – рассказала исполнительный секретарь Альметьевского местного отделения партии Лилия Миннеханова.

Сразу в нескольких селах района появился высокоскоростной интернет и открылись отделения почтовой связи. Открытие новых точек доступа к цифровым услугам – запуск новой базовой станции 4G и открытие обновленного отделения «Почты России» – стало важным событием для сельчан.

Модернизированные почтовые отделения связи в селах Кузайкино и Бишмунча заработали благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», реализуемому по поручению Президента РФ Владимира Путина. В отделениях установлено новое оборудование, созданы комфортные условия для посетителей, в том числе – для людей с ограниченными возможностями.

Новая базовая станция 4G в деревне Дербедень, построенная по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», обеспечит высокоскоростным интернетом более 88 жителей деревни, а также соседних малонаселенных пунктов, таких как Бута и поселок Молодежный. Теперь у жителей есть возможность свободно пользоваться видеосвязью, развивать бизнес онлайн, заказывать товары и получать государственные услуги по интернету.

При обсуждении планов работы отделения «Почты России» руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова акцентировала внимание на необходимости обеспечения доступа к услугам для всех групп населения, включая отдалённые населённые пункты и социально уязвимые категории граждан.

В ходе своего рабочего визита Гюзель Хабутдинова осмотрела клуб и местную школу в селе Кузайкино, музей. Руководитель также ознакомилась с работой участковой больницы, которая обслуживает 1748 прикрепленных жителей и предоставляет медицинскую помощь пациентам из соседних сел. На территории больницы расположена аптека, что обеспечивает удобство для местных жителей. В этом году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» запланирован частичный ремонт участковой больницы.

Гюзель Хабутдинова поручила руководителям учреждений уделять особое внимание как качеству, так и доступности услуг.

В Апастовском районе полным ходом идет строительство нового центра настольного тенниса. Партдесант здесь регулярно контролирует ход работ. Секретарь Апастовского местного отделения партии, глава района Айрат Зиганшин и руководитель депутатской фракции в Совете района Ленар Хантимиров на днях снова посетили спортобъект. Теннисный центр расположился в центре Апастово. Он будет оборудован современным теннисным покрытием. Комплекс будет работать и для детей, и для взрослых. Уже завершено строительство спортивного зала для занятий физкультурой и настольным теннисом, сейчас ведутся внутренние работы.

«Мы надеемся, что Центр настольного тенниса позволит проводить тренировки в любое время года и организовывать соревнования для любителей спорта и активного отдыха», – отметил Ленар Хантимиров.

Напомним, что в республике новый центр крытого теннисного манежа появится также в Ютазинском районе.

В Аксубаевском районе начались демонтажные работы в Доме культуры села Старое Ибрайкино. В этом году здесь пройдет ремонт в рамках программы капитального ремонта объектов культурного назначения. На эти цели предусмотрен 31 миллион рублей. Работы начались в начале января, сдача объекта запланирована на 30 августа текущего года. Работы выполняет подрядная организация ООО «Максад».

То, как начался демонтаж старых помещений в ДК, увидели руководитель фракции «Единая Россия» в Совете Аксубаевского района Ильшат Загидуллин и руководитель первичного Староибрайкинского отделения партии Мансур Минигулов.

«Запланирован большой объем работы. Планируется заменить все инженерные системы, внутренние слаботочные сети, двери, облицевать стены, потолки, отремонтировать помещения, установить пожарную сигнализацию, приобрести мебель и оборудование. ДК полностью обновится и станет центром притяжения местных жителей», – уточнил Ильшат Загидуллин.

Село Старое Ибрайкино – самое большое в районе, оно находится в 15 километрах от райцентра Аксубаево. В селе проживают более 1600 человек. Здесь работают средняя школа, детский сад, участковая больница, лесничество и несколько фермерских хозяйств. Местные жители давно ждали ремонта сельского клуба. Его преображение пройдет по народной программе партии.

фото: пресс-служба «Единой России»