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В трех районах Татарстана партдесант проверил объекты образования и отдыха детей
В республике продолжается реализация народной программы «Единой России», в рамках которой активисты партии посещают объекты социальной направленности. На этот раз они проконтролировали ход работ тех учреждений, которые занимаются образовательной и оздоровительной деятельностью для детей. Все объекты строятся и ремонтируются в рамках народной программы партии «Единая Россия».
Так, в Алькеевском районе заместитель секретаря местного отделения партии, руководитель фракции Рашит Билалов оценил ход строительства нового корпуса и ремонта детского оздоровительного лагеря «Дубки». Всего на строительство и ремонт корпусов республиканским бюджетом выделено 141 миллион рублей. Следует отметить, что жители района очень ждут открытия лагеря «Дубки», ведь каждый год в нем отдыхали более 250 детей, сообщает пресс-служба партии.
Также на объекте он встретился с представителями подрядной организации, высказал свои рекомендации и пожелания, обсудили детали работ, благоустройства территории.
Сейчас на территории лагеря капитально отремонтированы клуб, спальный корпус. Оба объекта были построены в начале 1990-ых годов. Также по периметру лагеря заменено ограждение.
Построены 5 объектов: третий спальный корпус в 209,27 квадратных метров, здания контрольно-пропускного пункта, медпункта, душевого корпуса. Появилась новая летняя эстрада. Подрядная организация – ООО «Автоград».
После открытия в лагере «Дубки» будут функционировать 3 спальных корпуса на 50 мест, в летнее время планируется отдых более 250 детей.
В Высокогорском районе полным ходом идет строительство детской школы искусств им. С.Сайдашева. Она будет располагаться в посёлке железнодорожная станция Высокая гора рядом с лыжной базой, крытым футбольным полем и подростковым клубом «Титан». Школа рассчитана на 175 человек, но планируется охватить 200 человек.
На первом этаже здания будут расположены концертный зал на 84 места с эстрадой, артистическая комната, кладовая для декораций, зал для занятий танцами, класс для хора. На втором этаже предусмотрены ещё один зал для танцев, зал для занятий ритмикой, кабинет истории искусств, класс для ансамблей и другие необходимые помещения.
«Проект осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Строительство школы началось в начале года, подрядчиком выступает ООО «Азон». Школа искусств здесь строится впервые, но в районе есть филиалы музыкальной школы. Лимит финансирования по документам предусмотрен в размере 242,8 миллионов рублей. Контроль за ходом и качеством работ осуществляет секретарь местного отделения «Единой России», глава района Равиль Хисамутдинов», - рассказала исполнительный секретарь Высокогорского местного отделения партии Лилия Надиенко.
В Нижнекамском районе партийный десант посетил отремонтированные учреждения образования. Секретарь местного отделения партии, мэр города Рамиль Муллин совместно с руководителями структурных подразделений исполнительного комитета района посетил объект народной программы «Единой России» - лицей №35. В 2024 году в учебном заведении прошел капитальный ремонт. Обновленный объект введен в эксплуатацию в сентябре этого года.
Рамиль Муллин отметил, что здание преобразилось. Он осмотрел спортивный и актовый залы, библиотеку, общественный центр, кабинеты и оценил, насколько комфортна среда обучения. В ходе работы он также дал некоторые рекомендации: установить настенные панели и визуально расширить пространство.
Напомним, на базе лицея №35 планируют реализовать проект Инженерной школы, который будет включать в себя объединение нескольких учреждений в единый образовательный кластер с углублённым химическим профилем. Лицей №35 при поддержке СИБУРа станет частью образовательного комплекса, в состав которого войдут также детский сад №45, средняя школа №7 и Детский эколого-биологический центр.
Реализовать инициативу предлагается в 3 этапа. На первом этапе запланирована разработка программ углубленного изучения профильных предметов и подготовка преподавателей по данным дисциплинам, также будут сформированы профильные классы из школ города Нижнекамска. Второй этап включает в себя развитие лицея и его трансформацию в Химкластер. На третьем этапе, который пройдёт в 2025 и 2026 годах, к проекту присоединят детский сад №45 для погружения в науку детей дошкольного возраста.
Лицей №35 является лидером по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ по химии на максимальный балл. Сейчас перед руководством города стоит задача – сохранить будущих специалистов в Татарстане.
фото: пресс-служба «Единой России»
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