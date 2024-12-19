В трех районах Татарстана партдесант проверил объекты образования и отдыха детей

В республике продолжается реализация народной программы «Единой России», в рамках которой активисты партии посещают объекты социальной направленности. На этот раз они проконтролировали ход работ тех учреждений, которые занимаются образовательной и оздоровительной деятельностью для детей. Все объекты строятся и ремонтируются в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Так, в Алькеевском районе заместитель секретаря местного отделения партии, руководитель фракции Рашит Билалов оценил ход строительства нового корпуса и ремонта детского оздоровительного лагеря «Дубки». Всего на строительство и ремонт корпусов республиканским бюджетом выделено 141 миллион рублей. Следует отметить, что жители района очень ждут открытия лагеря «Дубки», ведь каждый год в нем отдыхали более 250 детей, сообщает пресс-служба партии.

Также на объекте он встретился с представителями подрядной организации, высказал свои рекомендации и пожелания, обсудили детали работ, благоустройства территории.

Сейчас на территории лагеря капитально отремонтированы клуб, спальный корпус. Оба объекта были построены в начале 1990-ых годов. Также по периметру лагеря заменено ограждение.

Построены 5 объектов: третий спальный корпус в 209,27 квадратных метров, здания контрольно-пропускного пункта, медпункта, душевого корпуса. Появилась новая летняя эстрада. Подрядная организация – ООО «Автоград».

После открытия в лагере «Дубки» будут функционировать 3 спальных корпуса на 50 мест, в летнее время планируется отдых более 250 детей.

В Высокогорском районе полным ходом идет строительство детской школы искусств им. С.Сайдашева. Она будет располагаться в посёлке железнодорожная станция Высокая гора рядом с лыжной базой, крытым футбольным полем и подростковым клубом «Титан». Школа рассчитана на 175 человек, но планируется охватить 200 человек.

На первом этаже здания будут расположены концертный зал на 84 места с эстрадой, артистическая комната, ⁠кладовая для декораций, зал для занятий танцами, ⁠класс для хора. На втором этаже предусмотрены ещё один зал для танцев, ⁠зал для занятий ритмикой, кабинет истории искусств, класс для ансамблей и другие необходимые помещения.

«Проект осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Строительство школы началось в начале года, подрядчиком выступает ООО «Азон». Школа искусств здесь строится впервые, но в районе есть филиалы музыкальной школы. Лимит финансирования по документам предусмотрен в размере 242,8 миллионов рублей. Контроль за ходом и качеством работ осуществляет секретарь местного отделения «Единой России», глава района Равиль Хисамутдинов», - рассказала исполнительный секретарь Высокогорского местного отделения партии Лилия Надиенко.

В Нижнекамском районе партийный десант посетил отремонтированные учреждения образования. Секретарь местного отделения партии, мэр города Рамиль Муллин совместно с руководителями структурных подразделений исполнительного комитета района посетил объект народной программы «Единой России» - лицей №35. В 2024 году в учебном заведении прошел капитальный ремонт. Обновленный объект введен в эксплуатацию в сентябре этого года.

Рамиль Муллин отметил, что здание преобразилось. Он осмотрел спортивный и актовый залы, библиотеку, общественный центр, кабинеты и оценил, насколько комфортна среда обучения. В ходе работы он также дал некоторые рекомендации: установить настенные панели и визуально расширить пространство.

Напомним, на базе лицея №35 планируют реализовать проект Инженерной школы, который будет включать в себя объединение нескольких учреждений в единый образовательный кластер с углублённым химическим профилем. Лицей №35 при поддержке СИБУРа станет частью образовательного комплекса, в состав которого войдут также детский сад №45, средняя школа №7 и Детский эколого-биологический центр.

Реализовать инициативу предлагается в 3 этапа. На первом этапе запланирована разработка программ углубленного изучения профильных предметов и подготовка преподавателей по данным дисциплинам, также будут сформированы профильные классы из школ города Нижнекамска. Второй этап включает в себя развитие лицея и его трансформацию в Химкластер. На третьем этапе, который пройдёт в 2025 и 2026 годах, к проекту присоединят детский сад №45 для погружения в науку детей дошкольного возраста.

Лицей №35 является лидером по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ по химии на максимальный балл. Сейчас перед руководством города стоит задача – сохранить будущих специалистов в Татарстане.

фото: пресс-служба «Единой России»