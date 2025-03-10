В трех районах Татарстана партдесант посетил объекты досуга молодежи и здравоохранения

В Татарстане партдесант осмотрел объекты здравоохранения и центры досуга и отдыха для детей. Все объекты обновляются в рамках народной программы «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партии, секретарь Нижнекамского местного отделения партии, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин совместно с архитекторами, дизайнерами и подрядчиком изучили проект реконструкции Дворца творчества детей и молодежи имени Садыкова, будущего «Дома Первых». По словам Рамиля Муллина, были внесены коррективы в планировку помещений, чтобы сделать пространство более просторным и комфортным.

«После реконструкции деятельность учреждения расширится, а количество воспитанников увеличится. При этом все действующие кружки продолжат свою работу без перерывов, - поделился Рамиль Муллин. - «Дом Первых» задуман как место, куда подростки смогут приходить в любое время, чтобы отдохнуть, пообщаться с друзьями и реализовать свои идеи. Особенно приятно, что в процессе обсуждения преобразований активное участие приняли школьники, студенты и наставники. Их идеи и предложения стали важной частью проекта».

Сейчас во дворце более 2 тысяч детей занимаются рисованием, вокалом, хореографией, графическим дизайном и робототехникой, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». После ремонта там сохранят существующие и откроют новые кружки. В планах создать удобную инклюзивную среду и увеличить поток детей.

Также Рамиль Муллин вместе с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным, главой Шереметьевского поселения, депутатом-единороссом Владиславом Никишиным посетили недавно отремонтированную Шереметьевскую участковую больницу. Гости пообщались с медиками и пациентами.

«За два года больницу преобразили, здесь появилось отделение гериатрии с хорошим дневным и круглосуточным стационарами. Благодаря поддержке компании «Татнефть» и республике больницу ввели в строй быстро и наполнили высококлассным оборудованием. Это очень важный объект для нашего района – здесь обслуживаются жители 28 населенных пунктов, это почти пять тысяч человек», - рассказал Рамиль Муллин.

Напомним, капитальный ремонт амбулатории проходил в несколько этапов. Клиника полностью преобразилась. Были заменены все инженерные сети, установлены новые окна, обновлены полы, покрашены стены, налажено водоснабжение, отопление, свет, электричество, вентиляция и пожарная сигнализация. Заменили всю мебель и медицинское оборудование, обустроили кабинеты врачей, узких специалистов, помещения для приема пациентов.

В обновленном здании на первом этаже принимают врачи общей практики, педиатр, гинеколог, стоматолог и есть дневной стационар.

Благодаря преображению на втором здании амбулатории удалось открыть стационар на 20 коек по гериатрической помощи. Пациенты старшего возраста смогут получить терапевтическую помощь по нескольким хроническим заболеваниям. Шереметьевская участковая больница обслуживает 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 28 населённых пунктов, в которых проживает более 4800 человек.

В Мамадыше в рамках национального проекта «Молодежь и дети» продолжается капитальный ремонт республиканской школы олимпийского резерва по борьбе. Он начался в прошлом году. В 2024 году строители успели заменить систему отопления, наладить в здании вентиляцию и отремонтировать котельную. В этом сезоне планируется заменить кровлю и обновить фасад. Секретарь Мамадышского местного отделения «Единой России», глава района Вадим Никитин осмотрел ход работ – в частности, то, как обновляют фасад здания.

«Необходим современный, вместительный интернат для того, чтобы дети могли тренироваться без постоянных переездов. Популярность школы растет, мы вынуждены отказывать иногородним. Новый интернат позволит юным борцам тренироваться без необходимости постоянных переездов, что, в свою очередь, повысит эффективность тренировочного процесса и откроет новые возможности для подготовки будущих чемпионов», - пояснили представители спортивной школы.

История спортшколы началась с конца 1970-тых, когда в Мамадыше открылся филиал по борьбе Чистопольской спортшколы. В 1980-тых Мамадышская спортивная школа приобрела самостоятельность. В качестве республиканской специализированной ДЮСШ по борьбе она заработала в 2005 году за особые достижения в вольной борьбе, а в сентябре 2022 года учреждение получило статус школы олимпийского резерва. Спортивная школа является площадкой проведения тренировок для членов сборной России и Татарстана.

Сегодня тренировки по различным видам борьбы школа организует для 257 воспитанников. Среди них много сельских ребят, а еще есть спортсмены из Лаишево, Нижнекамска и других татарстанских и российских городов. Также среди воспитанников школы – именитая Екатерина Кошкина – победитель V летней Спартакиады молодежи, Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, серебряный призер Чемпионата России, победительница VI Игр БРИКС, чемпионка России, победительница первенства России до 24 лет, серебряный призер первенства Европы до 23 лет.

В Нурлатском районе завершается строительство детского лагеря «Заречный», расположенного в селе Новая Амзя. Огороженная территория лагеря сегодня уже издалека привлекает внимание своими яркими зданиями. Силами подрядной организации здесь построено 4 спальных корпуса на 120 мест, столовая, медицинский пункт, клуб, склад и КПП. Внутри практически завершены отделочные работы: установлены межкомнатные двери, сантехника. Скоро в корпуса начнут завозить мебель.

«Работа здесь не прекращалась в течение всей зимы. Подведены пожарно-охранная сигнализация, интернет, видеонаблюдение, электричество. Ведутся пуско-наладочные работы. После того, как растает снег, можно будет приступить к благоустройству территории: посадке деревьев, цветов. Завершим работы по оборудованию спортивных площадок», – рассказал прораб подрядной организации Фирзат Гильмутдинов.

Ход строительства лагеря находится на личном контроле секретаря Нурлатского местного отделения партии, главы района Дамира Ишкинеева. На неделе он провел здесь очередное рабочее совещание с ответственными лицами и представителями подрядной организации. Дамир Ишкинеев осмотрел все корпуса, чтобы лично оценить их готовность, обсудил с участниками совещания все детали и вопросы, касающиеся строительства.

фото: пресс-служба «Единой России»