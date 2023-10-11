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В трех районах Татарстана отремонтируют участки дорог с постами весового контроля
В Альметьевском, Тукаевском и Чистопольском районах Татарстана отремонтируют за более чем 12 млн рублей участки дорог с автоматическим постом весового и габаритного контроля. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно документам, ремонт будет проведен на следующих участках: «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск», км 75+770, «Набережные Челны — Сарманово», км 4+740, «Чистополь — Аксубаево — Нурлат», км 3+045. На работы направят 6,3 млн, почти 3,3 млн и более 2,5 млн рублей соответственно.
Заказчиком всех трех тендеров выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Заявки будут приниматься до 25 октября, исполнителя определят 27 октября 2023 года.
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