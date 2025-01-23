В трех районах Татарстана откроются ледовые переправы
Завтра в 10.00 открывается ледовая переправа «Зеленодольск – Нижние Вязовые».
Инспекторы проверят необходимые документы и толщину льда, проведут учения по оказанию помощи при ДТП с горением и провале автотехники под лёд.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, профвизит завтра состоится и в Мамадышском районе при открытии ледовой переправы «Соколки-Новозакамский».
А ледовую переправу «Покровское-Красный Ключ» в Елабужском районе планируют открыть в выходные дни.