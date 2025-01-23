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Общество 23 января 2025 17:28

В трех районах Татарстана откроются ледовые переправы

Завтра в 10.00 открывается ледовая переправа «Зеленодольск – Нижние Вязовые».

Инспекторы проверят необходимые документы и толщину льда, проведут учения по оказанию помощи при ДТП с горением и провале автотехники под лёд.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, профвизит завтра состоится и в Мамадышском районе при открытии ледовой переправы «Соколки-Новозакамский».

А ледовую переправу «Покровское-Красный Ключ» в Елабужском районе планируют открыть в выходные дни.

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