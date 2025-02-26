В трех районах Татарстана оценили ход работ на учреждениях образования и творчества

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» посетили объекты образования и детского досуга, которые ремонтируются или строятся в трех районах Татарстана в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

В частности, в Тюлячинском районе глава муниципалитета и секретарь местого отделения партии Айрат Фатхуллин побывал в средней общеобразовательной школе райцентра. Его сопровождали руководитель исполнительного комитета района и член местного политсовета Ильнур Хамидуллин, начальник отдела образования Наталия Карпова, руководители и специалисты подрядных организаций.

Тюлячинская средняя школа была введена в эксплуатацию в 1978 году, в 1999-м построен пристрой к ней. Учреждение образования было рассчитано на 395 детей, но обучалось в ней в два раза больше учеников – 726. Чтобы решить проблему с загруженностью, в 2023-м возвели пристрой на 225 учеников и столовую на 327 обеденных мест с пищеблоком. Но старой части было необходимо обновление, поэтому школу включили в республиканскую программу капитального ремонта.

С начала текущего, 2025 года здесь начались полномасштабные работы. В спортзале появились раздевалки, установлены перегородки в санузлах, полностью залиты полы первого этажа, начаты работы по установке видеонаблюдения и подведению интернета. В кабинетах полностью завершен монтаж отопления. В коридорах отштукатурены стены, сейчас их шпаклюют.

В Бавлинском районе руководитель фракции «Единая Россия» в районном Совете Ринат Хамидуллин вместе с партийцами проверил Татарско-Тумбарлинский детский сад и школу после ремонта котельной. Она была обновлена в 2023 году по программе «Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения». На ремонт потрачено 1 млн 600,98 тыс. рублей. Котельная обслуживает два образовательных объекта в селе Татарская Тумбарла: детсад, который посещают 10 воспитанников, и общеобразовательную основную школу, в которой обучаются 43 ребенка.

Во время рабочего визита партдесант осмотрел классы и сделал замеры температуры в кабинетах. Ринат Хамидуллин пообщался с директором школы и заведующей детским садом.

«В рамках народной программы партия должна уделять внимание не только качеству образования, но и условиям, в которых пребывают дети и педагоги», -– заметил единоросс.

В Богатых Сабах продолжается строительство здания Дома детского творчества, сейчас объект готов на 89%. Здесь завершают работы по электрике и сантехнике, монтируют инженерные сети, а также устанавливают лифты. Строительство Дома детского творчества находится на контроле у главы Сабинского района и секретаря местного отделения партии Раиса Минниханова.

На возведение ДДТ из регионального бюджета выделено 330 млн рублей. Он будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью 2633,98 кв. метра. Предусмотрены зрительный зал и вспомогательные помещения: вестибюль, читальный зал библиотеки, артистическая, комнаты для технических нужд.

В Доме детского творчества появятся классы по 16 направлениям. На первом этаже разместят классы по судомоделированию, деревообработке, рукоделию, металлообработке. На втором этаже будут гончарная мастерская, кабинеты рисования и живописи, 3D-моделирования, робототехники, компьютерный класс, телестудия. На третьем этаже – помещения для обучения авиа- и автомоделированию, мозаике. Будут созданы лаборатории химико-биологической, эколого-биологической, физической направленности.

В каждом классе смогут заниматься по 15 детей одновременно. Всего здание рассчитано на одновременное пребывание более 250 воспитанников. Зрительный зал оборудуют эстрадой и выделенными местами для представителей маломобильных групп населения. Для последних также предусмотрены входной пандус и доступный санузел.

Фасады выполнены из силикатного кирпича, материал кровли – окрашенный металлический профлист, декоративные карнизы изготовлены из окрашенного композита, цоколь и ступени с площадками облицованы керамогранитной плиткой. Подрядчику, ООО СФ «ТАШ», также предстоит приобрести мебель, оборудование и инвентарь. Сдача объекта намечена на конец апреля 2025 года.

Ремонт и строительство объектов образования и детского досуга – это часть народной программы партии «Единая Россия», которая помогает создавать комфортные условия для работы педагогов, новые возможности для школьников и студентов, подчеркнули в Татарстанском региональном отделении «ЕР».