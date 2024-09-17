В трех районах РТ проверили ход работ на объектах культуры, образования и спорта

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Арском, Черемшанском и Альметьевском районах Татарстана проверили ход работы на объектах культуры, образования и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В частности, депутаты Совета города Арска Гузалия Нигмадзянова и Рузия Нурмухаметова ознакомились с ходом капитального ремонта местной центральной библиотеки.

Капитальный ремонт в Арской центральной библиотеке ведется за счет республиканских средств, которые веделяются на капремонт и выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции объектов социально-общественной инфраструктуры. Затраты на приведение в порядок здания и благоустройство прилегающей территории составят более 46 млн рублей. Работы начались в марте.

Центральная библиотека занимает яркое место в культурном пространстве Арска, является информационным, образовательным и досуговым центром для жителей города. В здании находятся две библиотеки: центральная и районная детская. Здесь работает 21 человек. Фонд включает более 71 тыс. экземпляров книг: почти 46 тыс. — в отделе обслуживания взрослых, свыше 25 тыс. — в районной детской библиотеке. Библиотека обслуживает 10 тыс. человек, каждый третий из которых — ребенок.

На время ремонта читателей принимают в Арском районном доме культуры: на первом этаже работает детская библиотека, на втором — отдел обслуживания взрослых. Частично книжный фонд переместили в детскую школу искусств и историко-этнографический музей «Казан арты».

В ходе ремонта во всем здании заменили потолки, старые деревянные окна сменили новые пластиковые. Во всех помещениях установлены новые двери. Полностью обновлена электропроводка, система отопления, водопровод и канализация, вентиляция. Система вытяжной вентиляции появилась в закрытом фонде районной детской библиотеки, отделе обслуживания, читальном зале. Отремонтирована крыша, фасад облицован керамогранитом. Также обновлен пол по всему зданию библиотеки, линолеум заменены на плитку. Смонтирована охранно-пожарная сигнализация. Подрядчиком выступает ООО «Акистрой». Здание должно открыться в конце года.

В свою очередь в Старокадеевской школе Черемшанского района РТ открыли центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На церемонию приехал глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Рамиль Айбатов. Летом в школе ремонтировали кабинеты химии, биологии и физики. Помещения теперь оснащены новым современным оборудованием. Этот центр — уже тринадцатый по счету в муниципалитете.

В Старокадеевской школе насчитывается 34 учащихся. В первый класс пришел один ребенок, в 11-м обучаются четыре школьника. Сюда приезжают дети из поселков Тукай и Якты Тау.

«Эти центры дают ученикам возможность более углубленного изучения предметов, повысят заинтересованность к естественным и точным наукам», — выразил уверенность Рамиль Айбатов.

Благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта «Образование» (инициирован, как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным), упростится обучение детей, отметили учителя школы.

В свою очередь в Альметьевске обновят семь спортивных площадок. По инициативе главы Альметьевского района и секретаря местного отделения партии Тимура Нагуманова выделены средства на ремонт спортивных площадок по адресам: пр. Строителей, д. 9б, ул. Советская, д. 153, 154 и 155, ул. Бигаш, д. 131, ул. Ленина, д. 123, ул. Мира, д. 5, ул. Сулеймановой, д. 5 и 7, ул. Тельмана, д. 51. Работы уже начаты, в настоящее время на площадках устанавливают новое освещение. Затем строители приступят к замене покрытия и ограждений. Завершить работы планируется в текущем году.

«Обновление спортивных площадок — один из приоритетов в рамках развития спортивной инфраструктуры и поддержки массового спорта. Это делается с целью вовлечь в массовые занятия спортом большее число жителей. Цель таких мер — создать условия для популяризации здорового образа жизни и повысить доступность занятий спортом для альметьевцев», — пояснил Тимур Нагуманов.