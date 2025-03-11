В трех районах РТ единороссы посетили объекты сферы образования, культуры и спорта

фото: пресс-служба «Единой России»

Партдесант «Единой России» побывали на объектах сферы образования, спорта и культуры в трех районах РТ. Как сообщила пресс-служба партии, на проверяемых объектах проходит реконструкция в рамках народной программы партии.

В Тюлячинском районе продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Ход работ осмотрел депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Марат Нуриев.

Тюлячинская средняя школа появилась в 1978 году. На тот момент школа отвечала всем современным требованиям, была что-то вроде местной достопримечательности и лишним поводом гордиться родным селом. В 1999 году к школе поставили пристрой. Учреждение рассчитано на 395 детей, но обучались 726 учеников.

В связи с большой загруженностью и возникающими неудобствами в образовательном процессе в 2023 году ввели еще один пристрой на 225 учеников и столовую на 327 обеденных мест с пищеблоком. Школа заметно преобразилась, она стала отвечать всем современным требованиям, для обучающихся здесь созданы комфортные условия для получения знаний.

В начале 2025 года здесь начались полномасштабные ремонтные работы. В спортзале обустроены раздевалки, перегородки для санузлов, полностью залиты полы первого этажа, начаты работы по слаботочке - это видеонаблюдение и интернет. А в кабинетах завершены работы по монтажу системы отопления. Сейчас продолжаются ремонтные работы в коридорах.

«Благодаря руководству района и наказам избирателей старая часть здания школы была включена в республиканскую программу капитального ремонта и по народной программе «Единой России». Сроки и качество работ на постоянном контроле у секретаря Тюлячинского местного отделения партии, главы района Айрата Фатхуллина и партийного десанта», - пояснил Марат Нуриев.

В Камских Полянах идет реконструкция спортивной школы. Партийный десант в составе депутатов Камских Полян побывал на объекте народной программы «Единой России». Реконструкция спортивной школы №5 в Камских Полянах находится на завершающей стадии.

«Открытие спорткомплекса «Батыр» состоялось в 1994 году. Это послужило толчком спортивного развития населения. Особенно молодёжи. В спортшколе воспитываются юные спортсмены, которые занимают в разных турнирах призовые места не только районного, республиканского, но и федерального уровня», - рассказала исполнительный секретарь Нижнекамского местного отделения партии Марина Шарифуллина.

Здесь появился пристрой с цокольным этажом. На первом этаже расположатся спортивные площадки для занятий баскетболом, тренажерный зал, раздевалки, санузлы, душевые. Будут кабинеты врача, процедурная, инвентарная. Второй этаж предназначен для занятий различными видами единоборств, бокса. Здесь также разместятся тренажерный зал, раздевалки, санузлы, душевые, тренерские, комнаты для техперсонала.

В здании обновляются инженерные сети, усиливают фундамент, лестницы, площадки и крыльцо. Также запланирована замена окон и дверей, частичная замена перегородок и стен.

Тепло, электричество и вентиляция уже подключены, а благоустройство территории завершено: установлено освещение и уложена брусчатка. Сейчас завершаются кровельные работы, также основное внимание уделяют чистовой отделке здания и фасадов. Общая площадь здания после реконструкции увеличится почти вдвое и составит почти 5 тысяч квадратных метров. И теперь в спортшколе одновременно смогут заниматься 111 человек.

Строительная команда прикладывает максимум усилий, чтобы спортсмены смогли начать новый учебный год в обновлённом учебном заведении, отмечают депутаты, также это поможет проводить больше соревнований разного уровня.

В селе Коргуза Верхнеуслонского района торжественно открыли обновленный Дом культуры после завершения капитального ремонта. В мероприятии приняли участие секретарь Верхнеуслонского местного отделения «Единой России», глава района Евгений Варакин и заместитель секретарь Верхнеуслонского местного отделения партии, руководитель депутатской фракции в Совете муниципального района Сергей Осянин.

Капремонт Дома культуры выполнен по национальному проекту «Культура». С этого года развитие культуры в стране осуществляется в рамках нацпроекта «Семья».

Здание ДК было построено в 1970 году. Учреждение является точкой притяжения всех жителей Коргузинского села, которое издавна славится творческими коллективами. В самом населенном пункте постоянно проживает не менее 400 сельчан, а летом количество жителей может превышать 700 человек. Также в прошлом году часть участков возле сел Коргуза и Русское Макулово Верхнеуслонского района передали для распределения многодетным казанским семьям.

В ходе работ полностью обновили кровлю и фасад здания, выполнили монтаж так называемого «мокрого» фасада. Также заменили дверные и оконные проемы, отремонтировали инженерные сети – отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляцию и электроснабжение. Кроме того, отремонтированы санузлы, отмостки, провели отделку здания.