В ряде домов Казани отключили воду в связи с аварией на водопроводе 1983 года постройки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 1983 года постройки отключено водоснабжение на отдельных адресах Кировского, Вахитовского и Приволжского районов. По данным МУП «Водоканал», работы планируется завершить ориентировочно до 08:00 24 января.

Временно без воды остаются дома по следующим адресам:

Столярова, 6, 15, 15а, 17, 39, 39 корп.1, 2;

Большая, 2, 4, 70, 98/1, 26, 98;

Серп и Молот, 26, 28;

Урицкого, 27, 31/53;

Кл. Цеткин, 9, 11, 13;

Большая – нечетные номера домов от №21 по №49;

Проходной переулок;

Казахская;

Ваисова;

Япеева, 19.

Также возможны перебои и понижение давления водоснабжения на следующих улицах:

Право-Булачная, Лево-Булачная, Островского, Баумана, Профсоюзная, М.Джалиля;

К. Наджми – четные дома №2-14, нечетные №1-7;

Астрономическая – четные дома от 2/45 до 10, нечетные от 1/43 до 9/62;

Университетская – четные дома от 2/53 до 10/48, нечетные от 1/52 до 11/46;

Пушкина, 3, 5/43, 1, 1/55, 1/55а, 2/45, 4, 9, 11, 13/50, 15/25, 17, 19, 21, 21а, 23, 25;

Щербаковский переулок, Федосеевская, Набережная реки Казанка, Касаткина, Япеева, Спартаковская, Тихомирнова, Петербургская, Калинина, Н.Назарбаева, Суконная, Ново-Песочная, Т.Миннуллина, Павлюхина, Подаметьевская, Луковского;

Х.Такташа, 1 и все четные номера домов;

Салимжанова – нечетные номера домов;

С.Галеева, Ташаяк, Коротченко, Р.Яхина, Чернышевского, Т.Гиззата, М.Межлаука, Московская, Кировский пер., Тукаевский пер., Крайняя, Нариманова;

Г.Камала, П.Коммуны, Н.Столбова, Ш.Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, К. Якуба, М.Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кыз;

Татарстан, Ирек, К.Тинчурина, Г.Тукая, С.Садыковой, Ахтямова, К.Насыри, Марджани, З.Султана, Ф.Карима, Сафьян;

Агрономическая, Подаметьевская, Газовая, 2-Газовая, Спартаковская, Авангардная, Техническая, Актайская, Поп.Авангардная, Кулагина, Южно-Промышленная, Юл Урам, Яшь Кыч, Турбинная, Шевченко, Тракторная, 1-Тракторная, 2-Тракторная, 3-Тракторная, 4-Тракторная, 1-Гаражная, 2-Гаражная;

Учительская, Магистральная, Ш.Камала, Фаткуллина, С.Садыковой, Кр.Пожарника, С.Сайдашева, Производственная, Бр.Петряевых, Ново-Вахитовская, Ватутина, Пригородная, Лебедева.

Для обеспечения жителей водой на место направлены автоцистерны, заявки на подвоз принимаются по телефону АДС 231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства, приложим все усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – сообщили в МУП «Водоканал».