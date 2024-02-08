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Общество 8 февраля 2024 18:54

В трех районах Казани из кранов может пойти зеленая вода

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12 февраля в домах в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани пройдет проверка магистральных тепловодов от ТЭЦ-1. Из-за этого из кранов может пойти вода зеленого цвета, предупредили в мэрии столицы РТ.

В сообщении говорится, что на цвет влияет краситель «Уранин-А», который безвреден для здоровья людей и окружающей среды. Благодаря проверке же специалисты смогут выявить места утечек теплоносителя.

При обнаружении «зеленой воды» жителям стоит обратиться в диспетчерскую службу по номеру +7(843)291-87-95.

#зеленая вода
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