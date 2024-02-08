Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В трех районах Казани из кранов может пойти зеленая вода
12 февраля в домах в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани пройдет проверка магистральных тепловодов от ТЭЦ-1. Из-за этого из кранов может пойти вода зеленого цвета, предупредили в мэрии столицы РТ.
В сообщении говорится, что на цвет влияет краситель «Уранин-А», который безвреден для здоровья людей и окружающей среды. Благодаря проверке же специалисты смогут выявить места утечек теплоносителя.
При обнаружении «зеленой воды» жителям стоит обратиться в диспетчерскую службу по номеру +7(843)291-87-95.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»