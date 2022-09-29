В трех пунктах сбора резервистов Татарстана медики работают в усиленном режиме

В трех пунктах сбора татарстанских резервистов организована работа врачебно-сестринских бригад для оказания экстренной медицинской помощи, ночью там дежурила машина скорой помощи. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«По мере пребывания контингента мы эти пункты усиливаем. С сегодняшнего дня круглосуточно будет работать машина скорой помощи, останутся врачебно-сестринские бригады», – рассказал Владимир Жаворонков.

В случае необходимости, если заболевших будет много, количество врачей и медсестер увеличат. Владимир Жаворонков отметил, что уже были случаи – резервисты заболевали и им требовалась помощь медиков.

«Там довольно много людей находится. Даже если мы любую когорту людей в таком количестве будем наблюдать, среди них обязательно будут те, кто обратится за медицинской помощью по самым различным вопросам. Начиная от гипертонической болезни, заканчивая повышенным уровнем глюкозы в крови», – рассказал Владимир Жаворонков.

Минздрав республики определил пять больниц для экстренной госпитализации мобилизации в случае серьезных проблем со здоровьем.