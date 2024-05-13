В трех предметах ЕГЭ могут появиться вопросы по экологии

В обязательный перечень заданий Единого государственного экзамена могут включить вопросы по экологии. Их предлагают добавить в ЕГЭ по географии, биологии и обществознанию, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное в Минпросвещения России.

Инициатива принадлежит российской экологической партии «Зеленые». По мнению авторов, это позволит повысить ценность экологических знаний, а также поможет молодежи в их закреплении.

Коснулась инициатива и вузов — в их программу предлагают добавить обязательный курс по основам устойчивости окружающей среды и климата. Охватить экологическими знаниями хотят и студентов средних профессиональных образовательных учреждений.