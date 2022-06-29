В трех парках Нижнекамске впервые запускается проект «Культурная среда города»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске запускается проект «Культурная среда города», он будет реализован на нескольких площадках города. Нижнекамцы всех возрастов смогут присоединиться к проекту впервые. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Жителей и гостей города химиков в летний период ожидает серия культурных мероприятий под открытым небом — выступления уличных театров, танцевальных коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов, кинопоказы под открытым небом, а также детские развлекательные программы. Зазвучит в парках джазовая и классическая музыка, современные песни на русском и татарском языках.

Мероприятия будут проходить каждую неделю по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в вечернее время.

С 30 июня по 2 июля культурная программа развернется в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, парке «Семья» и сквере Лемаева.

Централизованная библиотечная система Нижнекамска подготовила показ анимационного фильма под названием «Храброе сердце. Заговор в королевстве» для самых юных зрителей. Он состоится 1 июля в 19.00 на малой сцене парка им. Тукая. Накануне, 30 июня, в сквере Лемаева зрители увидят мультфильм «Куриный забег», который начнется в 19.30. А в субботу, 2 июля, всех нижнекамцев приглашают присоединиться к просмотру мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» в парке «Семья» также в 19.30.

В Управлении культуры Нижнекамского района уточнили, что в этом же парке 30 июня состоится праздник народных игр «Проделки от Емельки», а 3 июля выступит фолк-группа Zakaria. 30 июня в парке Тукая состоится игровая программа «Веселые каникулы», начало — в 15.00.

Проект «Культурная среда города» при поддержке «Татнефти» существует более пяти лет и направлен на проведение качественного культурного отдыха. За это время его участниками стали Альметьевск, Азнакаево, Елабуга, Джалиль, Лениногорск, Бугульма, Нурлат.

Специалисты Управления культуры Нижнекамска рассчитывают, что аудитория первого сезона «Культурной среды» составит более 5 тыс. зрителей, а в будущем — еще больше. Цель проекта — сделать жизнь людей максимально интересной и познавательной.

«Мы представим нижнекамцам интересные программы с приглашением не только татарстанских артистов, но и из других регионов России. У нас выступят профессиональные, самодеятельные, фольклорные коллективы, кроме того, горожан ждут различные игровые и познавательные программы. Будем очень рады видеть нижнекамцев на наших концертах», — рассказала начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.