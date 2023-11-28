В трех парках Казани впервые появились вендинговые автоматы для собачников

Фото: t.me/park_tatar

В трех общественных пространствах Казани – в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Горького и парке Победы – впервые появились вендинговые автоматы, в которых собачники смогут во время прогулки с питомцами приобрести игрушки, лакомства и пакетики для уборки.

«Это первый опыт для Казани, и если он будет успешным, то подобные вендинговые автоматы могут появиться и в других городах Татарстана», – отмечается в сообщении.

В ассортимент включено всё, что может пригодиться во время прогулки с питомцем. Для собак были подобраны гипоаллергенные лакомства. Кроме того, казанцам напоминают о правилах выгула домашних животных и о том, как важно поддерживать чистоту в общественных пространствах.