В трех областях Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры

Согласно последней информации, в нескольких областях Украины произошли серьезные нарушения в работе энергетической инфраструктуры.

Компания «Укрэнерго», отвечающая за электроснабжение в стране, сообщила о поражении энергетических объектов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

В результате этих инцидентов значительное число промышленных предприятий и жилых домов в Полтавской и Черниговской областях осталось без электричества.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.