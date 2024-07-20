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В трех областях Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры
Согласно последней информации, в нескольких областях Украины произошли серьезные нарушения в работе энергетической инфраструктуры.
Компания «Укрэнерго», отвечающая за электроснабжение в стране, сообщила о поражении энергетических объектов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
В результате этих инцидентов значительное число промышленных предприятий и жилых домов в Полтавской и Черниговской областях осталось без электричества.
В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.
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