В трех населенных пунктах Татарстана построят инженерные сети за 158 млн рублей

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В Татарстане за 158 млн рублей построят и реконструируют инженерные системы для трех населенных пунктов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, реконструкция сетей водоснабжения развернется в Кукморе. Работы включают обновление сетей, устройство дорожного покрытия, а также разработку документации.

В Рыбной Слободе запланировано строительство сети водоотведения и канализационно-насосной станции. Помимо возведения объектов, исполнитель возьмет на себя их электроснабжение и устройство подъездных путей, техническое присоединение к электросетям АО «Сетевая компания», подготовку техпаспорта и регистрацию прав собственности.

Третий объект, на который направят финансирование, — водоснабжение участка застройки (индивидуальные жилые дома) в Богатых Сабах. На участке предстоят демонтажные работы, строительство сетей, а также благоустройство территории.

Кроме того, заказчик — Главное управление инженерных сетей Татарстана — предлагает почти 31 млн рублей за строительство распределительного газопровода к жилым домам, проектируемым в Богатых Сабах.

Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.