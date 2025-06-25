В трех муниципалитетах РТ проверили ход работ на социально значимых объектах

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» проверили ход работ, ведущихся в рамках народной программы на нескольких социально значимых объектах в Набережных Челнах, Алькеевском и Мамадышском районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Так, мэр Набережных Челнов и секретарь местного отделения «Единой России» Наиль Магдеев ознакомился с тем, как ведется благоустройство дворов в 7-м комплексе поселка ГЭС. Работы ведутся по республиканской программе «Наш двор» и народной программе партии.

В 7-м комплексе обновляют девять дворов: полностью меняют асфальтовое покрытие, устанавливают современные детские и спортивные площадки, монтируют новое освещение и увеличивают парковку с 32 до 134 мест.

В частности, для активного отдыха уже возвели баскетбольную площадку и спортплощадку с турниками. Тут установили стол для настольного тенниса и игровые зоны для детей. В ближайшее время специалисты поставят также уличные тренажеры. Жители в свою очередь активно включились в преображение дворовых территорий: они выращивают цветы и готовятся к осеннему субботнику, на котором планируется обрезать деревья.

«Республика вкладывает серьезные ресурсы в благоустройство – важно, чтобы и сами жители принимали участие в заботе о дворах», – заявил Магдеев, поблагодарив за поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Председатель ТОС «Наш дом» Любовь Кутузова заверила, что все пожелания жителей были учтены. На выигранный грант установлен шахматный стол.

В общей сложности Комсомольском районе Челнов этим летом обновят 35 дворов, а всего по городу – 79.

В Алькеевском районе представители «ЕР» под руководством главы муниципалитета и секретаря местного отделения партии Александра Никошина посетили дома, строящиеся для сирот и молодых специалистов района. Приоритетное внимание уделяется обеспечению жильем аграриев, работников социальной сферы, здравоохранения и образования. Строительство стало возможным благодаря народной программе «Единой России».

«Строительство жилья формирует комфортные условия для специалистов и делает сельские территории более привлекательными для жизни и работы. Гибкие механизмы финансирования позволяют расширять программу, а это <...> способствует привлечению квалифицированных кадров в агропромышленный комплекс», – убежден чиновник.

В Мамадышском районе партийный десант под руководством директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнара Хафизова также проинспектировал объекты народной программы «ЕР». В выездном совещании приняли участие руководитель исполкома района Рашит Гарипов, заместитель директора ГИСУ РТ Ильнур Калимуллин и главы сельских поселений, являющиеся также депутатами районного Совета от «Единой России».

Сначала партийцы осмотрели детский сад в селе Нижний Таканыш, где продолжается капитальный ремонт, – это двухэтажное здание общей площадью 1135 кв. метров. Специалисты привели в порядок кровлю, заменили окна и двери, завершили электромонтажные работы, обновили системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и вход в здание. В детсад уже завозят оборудование и мебель.

Представители партии осмотрели здание Таканышской врачебной амбулатории Мамадышской центральной районной больницы. Проект обновления предусматривает кровельные работы, установку окон и дверей, внутреннюю отделку помещений, ремонт внутренних и наружных инженерных сетей, устройство отмостки, облагораживание территории, покупку технологического оборудования. Специалисты полностью завершили демонтажные работы, вывезли с крыши строительный мусор и приступили к этапу монтажа.

В селе Малмыжка проверяющие оценили ход строительства водовода протяженностью 23 017 метров. Сейчас ведется прокладка труб и монтаж колодцев. Хафизов указал уникальность и значимость проекта для жителей Мамадышского района. Благодаря строительству водовода улучшится качество питьевой воды, что станет важным шагом по развитию инфраструктуры муниципалитета.

В самом Мамадыше партийный десант ознакомился с ходом капитального ремонта инфекционного корпуса, хозяйственного корпуса и стационарно-поликлинического корпуса Мамадышской центральной районной больницы. Обращаясь к представителям подрядных организаций, Ильнар Хафизов призвал завершить работы в установленные сроки.

Следующим пунктом объезда стал районный Дом культуры, который проходит масштабную реконструкцию. Здесь начали обновлять фасад: рабочие занимаются устройством вентиляции, облицовкой оконных и дверных проемов.

Затем проверяющие оценили капремонт здания военного комиссариата. Специалисты занимаются монтажом электричества, вентиляции и канализации, системы отопления. Оперативная готовность объекта составляет 40%.

Далее директор ГИСУ ознакомился с ходом капремонта здания Централизованной библиотечной системы. В этом году здесь проведут кровельные работы, замену окон, дверей, устройство отмостки, ремонт стен, потолков и входной группы. Работы выполнены на 45% от запланированного объема.

Четырехэтажное здание исполкома общей площадью 2287 кв. метров также ждет масштабное обновление. Тут обновляют кровлю и инженерные сети, приводят в порядок помещения.

Потом партдесант побывал в Центре занятости населения по Мамадышскому району. В здании общей площадью 367 квадратных метров обновляют инженерные сети, продолжается отделка помещений. Оперативное выполнение – 55%.

На улице Карла Маркса эксперты оценили ход ремонтно-реставрационных работ здания Республиканской спортивной школы по борьбе. Специалисты штукатурят стены и ремонтируют кровлю здания. Работы выполнены на 38%.

Побывали проверяющие и в сквере Славы. Здесь появятся современное наружное освещение, видеонаблюдение, дорожное покрытие, малые архитектурные формы – барельефы, пьедестал и так далее. Пока выполняется разбивка участка под брусчатку и планирование освещения.

Завершающим пунктом объезда стал Красногорский сельский ДК. Строители уже выполнили кровельные работы, заменили окна, занимаются ремонтом систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Оперативное выполнение достигает 65%.

Капитальный ремонт всех объектов ведется в соответствии с запланированным графиком, подчеркнули в Татарстанском региональном отделении «Единой России».