В трех министерствах Татарстана повысят зарплаты служащих

В трех татарстанских ведомствах — Минкульте, Минобрнауки и Минпромторге — повысили фонды оплаты труда. Соответственно, увеличатся и оклады их сотрудников. Изменения касаются правоотношений, возникших с 1 июля 2024 года, следует из постановлений Правительства республики.

Так, в Минпромторге РТ фонд увеличили с более 3,4 млн рублей до свыше 3,6 млн рублей.

В Министерстве образования и науки Татарстана месячный фонд оплаты труда по должностным окладам вырастет с более 4 млн рублей до 4,26 млн. Предельная численность сотрудников остается прежней — 166 единиц.

А в Министерстве культуры республики будет изменена и предельная численность сотрудников. Если ранее она составляла 58 единиц, то после принятия постановления составляет 67,5. Согласно документу, 9,5 единицы приходятся на сектор бухгалтерского учета и отчетности подведомственных учреждений. Фонд оплаты труда составит 1,73 млн рублей, из которых более 159 тысячи придутся на новые единицы.