В трех казанских кафе прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в работе трех кафе, сообщили в ведомстве.

Проверка проводилась с привлечением специалистов контрольных органов и затронула кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также кафе «1001 ночь» и «Душанбе», расположенные на территории Приволжского рынка на улице Рихарда Зорге.

В процессе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В связи с этим прокурор района внес представления в адрес индивидуальных предпринимателей и вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. На данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.