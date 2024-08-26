Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В трех казанских кафе прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности
Прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в работе трех кафе, сообщили в ведомстве.
Проверка проводилась с привлечением специалистов контрольных органов и затронула кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также кафе «1001 ночь» и «Душанбе», расположенные на территории Приволжского рынка на улице Рихарда Зорге.
В процессе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.
В связи с этим прокурор района внес представления в адрес индивидуальных предпринимателей и вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. На данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников