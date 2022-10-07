В трех городах Татарстана пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 8 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Фермерскую продукцию по доступным ценам можно будет приобрести на 15 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и на трех площадках Нижнекамска.

«Продукцию на ярмарки завозят фермеры 32 муниципальных районов республики, агрохолдинговые предприятия, малые формы хозяйствования», – говорится в сообщении Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

В Авиастроительном районе Казани торговые площадки будут работать по ул.Дементьева, 7; на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; по ул.Ленинградская, 27. Жители Вахитовского района смогут приобрести фермерскую продукцию по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

В Ново-Савиновском районе ярмарки откроются на проспекте Ямашева, 71а и ул.Лаврентьева, 10, в Приволжском районе – по ул.Зорге, 66 (корп.1) и ул.Фучика, 72. В Советском районе можно посетить площадки по ул.Липатова, 7 и ул.Аграрная, 2 (агропромпарк «Казань»). В агропромпарке вместе с муниципалитетами в ярмарке примут участие образовательные организации Татарстана.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка пройдет на площадке, организованной на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново. В Кировском районе торговля развернется по ул.Краснококшайская, 150/2; ул.Батыршина, 20 и ул.Революционная, 12.

На шатровой площадке по ул.Батыршина будут представлены товары сельхозпроизводителей Дрожжановского района, а также Татпотребсоюза и крупных сельхозпредприятий. Сюда планируется завезти продукцию на общую сумму 10 млн рублей, в том числе картофель и овощи, мясо, разливное молоко, сыры, масло сливочное, сахарный песок, муку, крупу, зерно, мед, яйца.

Сельскохозяйственные ярмарки в этом году проходят с 10 сентября еженедельно по субботам, их работа продлится до 24 декабря. Всего за четыре ярмарочных дня на торговые площадки завезено продукции на сумму 406,7 млн рублей.