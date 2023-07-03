В трех городах Татарстана начали работу детские лагеря во дворах

С сегодняшнего дня в трех городах Татарстана (в Набережных Челнах, Бугульме и Альметьевске) начинает работу проект «Лагерь нашего двора». Детей и подростков ждут спортивные соревнования, игры, танцы, конкурс рисунков и многое другое, рассказали в пресс-службе «Движения первых» в РТ.

«Важно сделать так, чтобы мы были в шаговой доступности от молодежи. Было принято решение распространить тот опыт, который есть в Заинском и Лениногорском районах. Они каждый год проводят дворовые лагеря. Мы решили это масштабировать. Всего мы охватим семь муниципальных районов», – прокомментировал «Татар-информу» помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

Уже работают дворовые лагеря в Лениногорском и Заинском районах, а в Зеленодольском и Нижнекамском они появятся с 10 июля.

В каждом дворе с детьми будет работать команда из одного куратора и двух вожатых. Вожатыми станут подростки и молодежь в возрасте 16-17 лет, которые прошли специальное обучение.

В программе лагеря:

спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол, вышибалы);

подвижные дворовые игры и чемпионаты («Удочка со скакалкой», «Салки с мячом», «Санджо», «Море волнуется раз», «Попрыгунчики-воробушки», «Горячая картошка» и другие);

танцы с флешмобами;

конкурс рисунков на асфальте;

знакомство с деятельностью «Движения Первых» в интерактивном формате;

творческие игры и игры-головоломки.

В каждом из районов пройдет День Движения. Наиболее яркими событиями этого дня станут «На одной волне!» (соревнования между командами за звание «самого классного» танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения) и игра «Будь в Движении». Также планируется проведение интерактивных мероприятий, посвященных Всемирному дню народонаселения, Дню фотографии и Международному дню шахмат.

Во время лагеря команда программы «Наш двор» проведет профориентационные игры, посвященные архитектуре и урбанистике.

7 июля – Лениногорск, ул. Ленинградская, 51;

12 июля – Набережные Челны, 56/23 – ул. 40 лет Победы, 31;

17 июля – Заинск, ул. Строителей, 14;

18 июля – Бугульма, ул. Тухачевского, 4а;

18 июля – Зеленодольск, ул. Строителей, 44.

Специалисты расскажут подробнее о своей профессии. Также в игровой форме разберут, почему во дворах нужно освещение, какую роль играют лежачие полицейские.

Присоединиться к дворовому лагерю во всех районах можно в любой день, зарегистрировавшись по ссылке и придя по любому из указанных адресов. В программе есть активности для детей разных возрастов и увлечений.