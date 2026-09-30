В трех городах РТ бабушки и дедушки смогут бесплатно посмотреть фильм «Я приду»

Завтра, в Международный день пожилых людей, в Татарстане состоятся специальные предпремьерные показы семейного фильма «Я приду». При покупке обычного билета бабушка или дедушка смогут пройти в кино бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения, сообщают организаторы акции.

К федеральной социальной акции «С бабушкой в кино» 1 октября присоединятся три города республики. Ее инициаторы предлагают провести этот день, отправившись вместе с бабушкой или дедушкой в кино.

Акция проходит в преддверии широкого проката семейного фильма «Я приду», снятого в Татарстане, включая Казань, режиссером Булатом Сабитовым.

Алгоритм прост: зритель приходит на специальный предпремьерный показ вместе с бабушкой или дедушкой и покупает обычный билет. Для бабушки или дедушки билет предоставляется бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения.

В Казани фильм можно будет посмотреть в 19.00 в трех точках:

– «Алмаз Синема Родина» – ул. Баумана, 44/8;

– «Алмаз Синема Сувар» – ул. Хусаина Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»;

– «Алмаз Синема XL» – проспект Ямашева, 97, ТК XL, 4-й этаж.

В Бугульме состоятся два сеанса, в 11.00 и 14.15, в кинотеатре «Мадагаскар» – ул. Гафиатуллина, 48..

В Мензелинске фильм покажут в кинотеатре «Кинопланета» – ул. Карла Маркса, 65. Время специального сеанса будет опубликовано кинотеатром дополнительно.

«Я приду» рассказывает историю 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою бабушку – единственного близкого человека, переставшего отвечать на его письма. Во время путешествия к нему присоединяется восьмилетний беспризорник Малёк. Вместе герои проходят путь, который становится историей о взрослении, дружбе и семейных ценностях.

«Мы постоянно говорим близким: „Позвоню завтра”, „Заеду на выходных”, „Скоро приду”. И именно эти встречи почему-то проще всего отложить. Поэтому мы хотим предложить очень простую вещь: не написать бабушке сообщение, а взять ее за руку и вместе пойти в кино. Для нас это и есть смысл акции», – пояснил генеральный продюсер фильма «Я приду» Денис Супрунов.

Фильм режиссера Булата Сабитова снят в Казани и Татарстане. До выхода в широкий прокат картина побывала на более чем 20 российских и международных кинофестивалях и получила десять наград.

Федеральная акция «С бабушкой в кино» проходит в российских городах с 25 сентября по 7 октября. 8 октября фильм «Я приду» выходит в широкий российский прокат. Сайт картины – yapridufilm.ru