В трех домах на улице Патриса Лумумбы в Казани временно отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Советском районе Казани 13 марта временно отключат водоснабжение в ряде домов на улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации предприятия, с 09:00 ориентировочно до 22:00 без воды останутся дома №52, 54 и 56.

Как уточнили в организации, специалисты уже заменили аварийный участок водопровода 1970 года постройки. Было проложено 110 метров новой трубы методом горизонтально-направленного бурения. В настоящее время ее планируется подключить к централизованной системе водоснабжения.

На время проведения работ для жителей организуют подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60.