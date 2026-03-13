news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 марта 2026 08:24

В трех домах на улице Патриса Лумумбы в Казани временно отключат воду

Читайте нас в
Телеграм
В трех домах на улице Патриса Лумумбы в Казани временно отключат воду
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Советском районе Казани 13 марта временно отключат водоснабжение в ряде домов на улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации предприятия, с 09:00 ориентировочно до 22:00 без воды останутся дома №52, 54 и 56.

Как уточнили в организации, специалисты уже заменили аварийный участок водопровода 1970 года постройки. Было проложено 110 метров новой трубы методом горизонтально-направленного бурения. В настоящее время ее планируется подключить к централизованной системе водоснабжения.

На время проведения работ для жителей организуют подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60.

#советский район казани #казанский водоканал #отключение водоснабжения #МУП «Водоканал» #отключение воды
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров