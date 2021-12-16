В третью декаду декабря в Татарстане пройдет операция «Ель»

Накануне новогодних праздников в период с 20 по 31 декабря в Татарстане пройдет межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Сформированы мобильные патрульные группы из числа государственных лесных инспекторов и сотрудников территориальных отделов МВД по РТ. В ходе операции „Ель“ будет организовано систематическое патрулирование лесных участков в целях предотвращения незаконной рубки хвойных деревьев», — рассказал руководитель Минлесхоза.

«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей», — напомнил министр.

Нарушитель, пойманный за незаконную рубку, должен будет возместить вред, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания. Обо всех фактах нарушений лесного законодательства жители Татарстана могут сообщить в лесную охрану по телефону: 8 (800) 100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу «Лесопожарный центр» — 8 (843) 221-37-95.