В «Нефтяник» пришел новый тренер-консультант. На должность назначен 53-летний Александр Андриевский. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

Андриевский — воспитанник белорусского хоккея и первый белорусский хоккеист в НХЛ («Чикаго Блэк Хоукс»). Воспитанник минского «Динамо» играл до 37 лет на позиции нападающего, затем перешел на тренерскую работу.

В качестве главного тренера он работал в таких клубах, как «Гомель», «Динамо» (Минск), «Адмирал» (Сочи), «Сибирь» (Новосибирск) и «Сочи».

Нетрудно предположить, что приход нового тренера вызван кризисом в игре «Нефтяника», проигравшего два последних домашних матча с общим счетом 2:13 (1:7 пермскому «Молоту» и 1:6 ижевской «Ижстали»).

Одна из самых укомплектованных команд в ВХЛ, «Нефтяник» проводит сезон явно ниже своих возможностей. Альметьевцы с 46 очками после 41 матча занимают 16-е место в турнирной таблице при 27 участниках чемпионата ВХЛ.