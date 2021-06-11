В тренерском штабе футбольного клуба «Нефтехимик» произошли изменения

Два тренера покинули нижнекамский «Нефтехимик». Это Олег Нечаев, который работал ранее ассистентом главного тренера Кирилла Новикова, и тренер вратарей Виктор Гришин. В бытность игроками оба выступали за казанский «Рубин» в 90-е годы.

Олег Нечаев также играл в казанском клубе в 2000-е годы, став бронзовым призером чемпионата России в 2003 году. Затем отыграл один сезон в тольяттинской «Ладе» и завершил игровую карьеру. В качестве тренера Нечаев до «Нефтехимика» работал в «Рубине-2», альметьевском «Алнасе» и «Актобе» из Казахстана.

«Мы благодарим тренеров за совместную работу, опыт и знания, которые они дали футболистам "Нефтехимика", и желаем удачи в дальнейшей карьере», – сообщается на официальном сайте команды из Нижнекамска.