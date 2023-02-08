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Транспорт
8 февраля 2023  11:19

В трамваях и троллейбусах Казани контролеры раздавали пассажирам-«зайцам» морковь

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В трамваях и троллейбусах Казани прошла необычная акция по выявлению безбилетников – контролеры выдавали так называемым «зайцам» морковь. Об этом МУП «Метроэлектротранс» рассказало в своем телеграм-канале.

«От обычной контрольной проверки она отличалась тем, что безбилетникам раздавали морковь, а после предлагали оплатить проезд или покинуть подвижной состав. Несомненно, безбилетники были удивлены подобному вниманию. Как итог – ни один безбилетный пассажир не покинул подвижной состав, оплатив поездку», – рассказали в предприятии. 

Казанцам напомнили о необходимости производить оплату проезда согласно действующему тарифу и сохранять билет в течение всей поездки.

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