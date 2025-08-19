В «Тракторе» рассказали, почему Кузнецов им не нужен

Фото: ska.ru

Генеральный менеджер челябинского ХК «Трактор» Алексей Волков рассказал, почему в нынешнее межсезонье «черно-белые» не предпринимали попыток вернуть доморощенного нападающего Евгения Кузнецова. Он припомнил, что в прошлом году хоккеист отказал «Трактору» и решил перейти в петербургский СКА.

«Мне официально никто не предлагал Кузнецова. Женя прошлым летом имел на руках предложение от «Трактора», но выбрал другой путь. В это межсезонье мы всерьез эту возможность не рассматривали. Прежде всего по той причине, что рассчитывали по максимуму сохранить тот состав, с которым дошли до финала. Прежде всего стремились привезти новых легионеров на замену Кэмпферу, Робинсону и Фукале. У нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, Евгений Кузнецов в регулярном чемпионате 2024/2025 провел 39 матчей, забросив 12 шайб. В плей-офф он сыграл 6 матчей и забил 1 шайбу.

«Трактор» завершил прошлый сезон с серебряными медалями Кубка Гагарина. В финальной серии челябинцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 4 – 1 в серии.