В ТПП РТ обсудили привлечение мигрантов из Узбекистана на работу в Татарстане

В Татарстане обсудили трудоустройство граждан Узбекистана и оформление патентов на работу. Встреча прошла в Торгово-промышленной палате, модератором выступил первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Фото: Telegram-канал Агентства Миграции Узбекистана

Также с делегацией из Узбекистана встретился министр торговли и промышленности Татарстана Олег Коробченко. Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества в области трудовых отношений. В частности, речь шла о совместных программах по профессиональной подготовке граждан и упрощении процедур оформления патентов.

Директор Агентства Миграции Узбекистана Бекзод Мусаев сообщил, что ежегодно более 600 тыс. молодых людей выходят на рынок труда и многие из них стремятся работать в России. Он отметил, что отсутствие языкового барьера и легкость оформления документов способствуют этому, но работодателям и работникам нужно соблюдать определенные условия.

Фото: Telegram-канал Агентства Миграции Узбекистана

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова рассказала о шагах, которые должны предпринять работодатели для привлечения мигрантов. В настоящее время 18 предприятий Татарстана принимают граждан Узбекистана по организованному набору. Делегация Агентства недавно посетила ОЭЗ «Алабуга» и ПАО «КАМАЗ», где ознакомилась с условиями труда своих соотечественников и обсудила сотрудничество с руководством.

Представители бизнеса также смогли задать вопросы о поиске и привлечении кадров.