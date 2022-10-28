В ТОСЭР Татарстана планируют реализовать пять инвестиционных проектов

В Татарстане одобрили появление пяти инвестиционных проектов, из которых четыре – новые. Об этом передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ (АИР).

«В республике создаются все условия для привлечения новых и развития существующих инвесторов. Всего в Татарстане на пяти ТОСЭР насчитывается 124 резидента, благодаря которым создано около 20,7 тыс. рабочих мест. Все проекты в том числе проходят через Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, и мы даем по ним мотивированное заключение. Некоторые из вышеназванных проектов после прохождения экспертизы у нас дорабатывали свои бизнес-планы по нашим рекомендациям до выхода на заседание, но это позволит им легко пройти инвестиционную фазу», – сказала руководитель АИРа Талия Минуллина.

Так, на ТОСЭР «Набережные Челны» построят завод по производству изделий из бетона. Его стоимость составит 617,5 млн рублей. Это позволит создать в городе 75 рабочих мест.

Также в Набережных Челнах начнут выпускать брусчатку. Общие инвестиции в проект составят 291 млн рублей. Это позволит трудоустроить 28 человек.

В Менделеевске появится рыбоводный завод, который будет заниматься разведением и выращиванием форели. Инвестиции в проект составят 100 млн рублей, планируется создать 18 рабочих мест.

На Чистопольской ТОСЭР наладят производство мучных кондитерских изделий. В проект вложат 3,5 млн рублей. Получится дополнительно трудоустроить 11 новых рабочих мест. Также будет реализован проект по производству спецобуви из кожи и ПВХ.

«В данном проекте более чем в половину был увеличен объем планируемых инвестиций и капитальных вложений, поэтому проект рассматривался на заседании с изменением первоначальных показателей. Также увеличено и планируемое количество рабочих мест с 80 до 190», – заключили в пресс-службе.