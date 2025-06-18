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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 14:41

В «Торпедо» подтвердили, что Марио Фернандес тренируется с командой

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В «Торпедо» подтвердили, что Марио Фернандес тренируется с командой
Фото: fc-zenit.ru

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес сегодня, 18 июня, утром провел тренировку в составе «Торпедо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу столичных «автозаводцев».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022, а за «Зенит» – с 2023 по 2024 год. С «армейцами» бразилец трижды взял чемпионство России, а также Кубок и три раза Суперкубок страны. К «сине-бело-голубым» Марио присоединился летом 2023 года, с командой из Санкт-Петербурга он взял чемпионство РПЛ и Кубок России.

Напомним, «Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую.

#фк цска #фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол #торпедо
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