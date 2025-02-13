В «Торино» прокомментировали возможный трансфер Илича в «Спартак»

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Главный тренер «Торино» Пауло Ваноли прокомментировал подробности неудавшегося перехода из итальянской команды Ивана Илича в московский «Спарта».

«Илич вернулся в Турин, зная, что рынок все еще открыт. Насколько я знаю, переговоры также открыты. Иван преодолел травму и продолжает реабилитацию. Если он останется в нашей команде на момент закрытия рынка, мы будем готовы к тому, что у нас появится дополнительный игрок в составе», — приводит слова Ваноли журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, сербский защитник был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался. Называлось несколько причин. Во-первых, в Москве были обеспокоены повреждением Илича – он может не успеть восстановиться и набрать форму до возобновления чемпионата России. А также есть трудности с переводом средств за трансфер.