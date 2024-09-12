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В торговых точках Татарстана планируют внедрить оплату лицом
В Татарстане хотят апробировать биоэквайринг для доступа на массовые культурные и спортивные мероприятия. О таких планах по пилотному проекту рассказал зампредседателя правления Ак Барс Банка Александр Нестеренко в интервью РБК Татарстан.
Спикер выразил уверенность в том, что такой способ оплаты будет набирать популярность по мере увеличения количества спецтерминалов. Также в планах дать возможность людям подключить биометрию на смартфоне через приложение «Карта жителя Татарстана».
Уточняется, что такую технологию можно будет использовать как для покупки билетов, так и для быстрого входа на мероприятие.
Планируется оснащать спецтерминалами для оплаты лицом торговые точки. До конца 2024-го по Татарстану хотят установить около 500 устройств.
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