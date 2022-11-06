В торговых сетях Казани появились милые герои каваи

Каваи в переводе с японского означает «милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький», «крошечный». В Японии этот термин обозначает эстетическое понятие, которое подчеркивает невинность, детскость и ребячество.

Герои каваи похожи на добрых персонажей советских мультфильмов и наши традиционные детские игрушки, которые хочется обнимать, гладить, возиться и ухаживать. Так же дорожить и любить, как мы в детстве лелеяли наших милых мишек, собачек и котят. В татарском такое эмоциональное значение имеет слово «бэбэкэем» - «мой росточек», «мой малыш».

Посетители торговой сети могут собрать героев каваи в течение практически всего ноября. Каждая каваи представляет из себя миниатюрную игрушку, которая в комбинации с другими может представлять собой брелок, браслет или другое детское украшение.

Вполне возможно, что слово каваи закрепится в русском языке так же, как другие японские слова: сакура, оригами, нэцке, икебана, тамагочи.