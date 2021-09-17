В торговых центрах и дворцах культуры Казани можно привиться от гриппа
В работающих мобильных пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции в торговых центрах и культурных центрах Казани теперь можно привиться и от гриппа. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Мы с сегодняшнего дня в городе Казани в тех мобильных пунктах вакцинации, которые уже были открыты на вакцинацию от коронавируса, мы открываем вакцинацию от гриппа тоже», – отметил спикер.
Пункты открыты в торговых центрах «Южный», «Мега», «Парк Хаус», строительном гипермаркете на улице Фатыха Амирхана и работают с 10.00 до 20.00. Прививку от гриппа и коронавируса можно сделать в офисе банка на Пушкина с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Кроме того, вакцинацию можно пройти в четерых казанских дворцах культуры:
- Культурный центр «Сайдаш» (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00);
- Культурный центр «Московский» (понедельник – суббота с 9.00 до 19.00);
- Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина (понедельник – пятница с 8.00 до 18.00);
- Дворец культуры Железнодорожников (понедельник – пятница с 9.00 до 20.00).