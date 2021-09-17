В торговых центрах и дворцах культуры Казани можно привиться от гриппа

В работающих мобильных пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции в торговых центрах и культурных центрах Казани теперь можно привиться и от гриппа. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы с сегодняшнего дня в городе Казани в тех мобильных пунктах вакцинации, которые уже были открыты на вакцинацию от коронавируса, мы открываем вакцинацию от гриппа тоже», – отметил спикер.

Пункты открыты в торговых центрах «Южный», «Мега», «Парк Хаус», строительном гипермаркете на улице Фатыха Амирхана и работают с 10.00 до 20.00. Прививку от гриппа и коронавируса можно сделать в офисе банка на Пушкина с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Кроме того, вакцинацию можно пройти в четерых казанских дворцах культуры: