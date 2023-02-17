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Руc Тат
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Происшествия 17 февраля 2023 10:41

В торговом павильоне в Казани полицейские нашли почти 6 тыс. пачек контрафактных сигарет

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Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, несколько человек организовали бизнес по оптово-розничной продаже немаркированной табачной продукции.

По данным «Татар-информа», контрафактные сигареты продавались в одном из торговых комплексов в Казани. Оттуда оперативники изъяли 5620 пачек немаркированных сигарет различных брендов.

Стоит отметить, что на пачках не было специальных федеральных марок, а также отсутствовала установленная обязательная маркировка системы противодействия контрафакту.

Изъятую продукцию планируют отправить на экспертизу.


 

 

#Контрафактная продукция #уэбипк мвд по рт
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