В торговом павильоне в Казани полицейские нашли почти 6 тыс. пачек контрафактных сигарет

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, несколько человек организовали бизнес по оптово-розничной продаже немаркированной табачной продукции.

По данным «Татар-информа», контрафактные сигареты продавались в одном из торговых комплексов в Казани. Оттуда оперативники изъяли 5620 пачек немаркированных сигарет различных брендов.

Стоит отметить, что на пачках не было специальных федеральных марок, а также отсутствовала установленная обязательная маркировка системы противодействия контрафакту.

Изъятую продукцию планируют отправить на экспертизу.



