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В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, один человек погиб
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошло возгорание. В результате погиб один человек. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
«Погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы», – указал он в Telegram-канале.
Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали девять человек. Причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа. По данным МЧС России, загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратах. В настоящее время идет локализация возгорания.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», – подчеркнул Меняйло и призвал ориентироваться на достоверную информацию.
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