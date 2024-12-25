В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, один человек погиб

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошло возгорание. В результате погиб один человек. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«Погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы», – указал он в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали девять человек. Причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа. По данным МЧС России, загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратах. В настоящее время идет локализация возгорания.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», – подчеркнул Меняйло и призвал ориентироваться на достоверную информацию.