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Происшествия 25 декабря 2024 09:08

В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, один человек погиб

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В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошло возгорание. В результате погиб один человек. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«Погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы», – указал он в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали девять человек. Причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа. По данным МЧС России, загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратах. В настоящее время идет локализация возгорания.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», – подчеркнул Меняйло и призвал ориентироваться на достоверную информацию.

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